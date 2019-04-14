Происшествия

Милонова избили в Санкт-ПетербургеLenta.ru 03:56

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112». Уточняется, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей.
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В Петербурге избили Виталия Милонова

Konkretno.ru02:22

Депутата Виталия Милонова избили в Санкт-Петербурге

АиФ Санкт-Петербург04:27

В Петербурге сотрудник стоянки избил депутата Милонова

78.ru03:30

Милонов заявил, что его побили дверью

Мойка7805:11

Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге

Piter.tv04:28

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru03:56

В Санкт-Петербурге избит депутат Госдумы Виталий Милонов

Говорит Москва03:49
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел

Обновлено в 03:55
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Политика

Жванецкий волновался перед выходом на сцену в Киеве

Российский писатель-сатирик и актёр Михаил Жванецкий поделился впечатлениями о гастролях в Киеве.
Обновлено в 01:32
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Тюмени ликвидированы боевики ИГ

Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Происшествия

В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар

Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Политика

Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»

Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Общество

ФССП ограничила выезд из России почти 100 тыс. москвичей

Приставы ограничили выезд за рубеж из-за долгов 93 тыс. жителей Москвы.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Политика

В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси

Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло около четырех утра, автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.
Обновлено в 01:22
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели

Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Назван ТОП самых лучших бюджетных смартфонов апреля 2019 года

В апреле производители смартфонов вывели на рынок России множество новых моделей, представленных на выставке MWC 2019.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Приходится считаться: Американский генерал сожалеет о ядерном оружии России

Украинское информагентство УНИАН, входящее в медиахолдинг Коломойского, опубликовало интервью американского генерала Рональда Мангума, которое тот дал «представителю Фонда „Свободная Россия“ (организация, созданная российскими эмигрантами в США) на Южном Кавказе» Егору Куроптеву.
Обновлено в 01:48
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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