Происшествия
Милонов заявил о нападении на спецстоянке в ПетербургеТАСС 05:11
Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него якобы напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.
Читать в источнике
Оценить
Обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой.
— Виталий Милонов, российский политикDP.RU 04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Происшествия
Жители Украины незаконно вывозили сало в Белоруссию на телегах
Трое жителей Шацкого района на двух телегах везли 28 мешков сала. Вместе с грузом они незаконно пытались пересечь белорусскую границу.
Обновлено в 01:17
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Общество
В Кронштадте меняют ландшафты. Остров фортов, остров свадеб
Чуть раньше известия о рабочей группе на правительственном сайте был опубликован проект постановления о создании автономной некоммерческой организации (АНО).
Обновлено в 04:59
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Космос
НАСА подарило Казахстану фото страны из космоса
На фото отчетливо видны значимые объекты страны: столица, озера Алаколь и Балхаш, Аральское море.
Обновлено в 04:32
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Интернет
Google рассказала, как передаёт полиции геоданные пользователей
В рамках расследования полиция может отправить запрос в компанию Google, по которому та предоставит им необходимые геоданные.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Тюмени ликвидированы боевики ИГ
Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Происшествия
Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии
Обновлено в 05:02
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Происшествия
WikiLeaks показал кота Ассанжа за просмотром записи ареста хозяина
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Общество
Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран
Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Игры
В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S
Обновлено в 05:18
Футбол
Андрес Иньеста: «Месси всегда показывает что-то новое»
Обновлено в 04:25
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика
Эксперт оценил отказ Зеленского сдать анализы вместе с Порошенко
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил отказ кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сдавать анализы вместе с его конкурентом Петром Порошенко.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила сюрприз для возлюбленного
Эпатажная балерина устроила романтический ужин в честь дня рождения ее мужчины.
Обновлено в 05:39
Авто
Составлен топ-5 самых надежных китайских автомобилей
Эксперты издания Car.ru назвали ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей по состоянию на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:21
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке
В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Обновлено в 05:52