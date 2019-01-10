Музыка
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
РИА Новостивчера в 11:31
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Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги.
— Виталий Милонов, российский политикГазета.Ru 03:41
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Музыка
Опубликована посмертная песня вокалиста Linkin Park
Обновлено в 05:47
Музыка
Первый канал вырезал из эфира выступление Бузовой на концерте Лепса
Первый канал вырезал из итоговой версии концерта «Рождество с Григорием Лепсом» номер Ольги Бузовой.
Обновлено вчера в 22:10
Музыка
Том Йорк проигнорирует включение Radiohead в Зал славы рок-н-ролла
Обновлено в 05:19
Музыка
13 января на центральной площади Кургана отметят старый Новый год
13 января курганцев приглашают на центральную площадь отметить старый Новый год. Праздничная программа начнется в 18 часов.
Обновлено в 07:11
Музыка
Фанаты Адель запустили флешмоб после ее ухода со сцены
Поклонники британской певицы Адель устроили флешмоб в Сети после того, как артистка решила уйти со сцены и закрыть свой музыкальный бизнес.
Обновлено в 07:53
Музыка
В Ростове состоится благотворительный сольный концерт Игоря Дзреева
В рамках объявленного губернатором Ростовской области Василием Голубевым 2019 года – Годом народного творчества, 4 февраля 2019 года в Ростовском музыкальном театре состоится благотворительный сольный концерт известного ростовского музыканта, поэта и исполнителя Игоря Дзреева.
Обновлено в 04:00
Музыка
В Брянском регионе открылся X фестиваль «Рождественские встречи»
Обновлено в 03:35
Музыка
В Красноярске запустят экскурсионные автобусы по суриковским местам
С 17 по 24 января по Красноярску начнет ходить экскурсионный троллейбус.
Обновлено вчера в 20:44
Музыка
Софи Эллис-Бекстор вернется на сцену с оркестром и хитами
Хотя 7 января британская певица стала мамой в пятый раз, уже в июне она вернется на сцену и будет представлять свою новую пластинку на концертах в городах Великобритании в сопровождении оркестра.
Обновлено в 03:42
Музыка
В Краснодаре выступит автор музыки к видеоигре Heroes Of Might & Magic
Музыкант является создателем саундтреков к Everquest, NeverWinter Nights, Creature Quest и другим популярным видеоиграм.
Обновлено в 00:29
Музыка
Борис Гребенщиков отметит в Воронеже своё 65-летие
Обновлено вчера в 12:49
Музыка
Духовой оркестр Brass Banda из Норильска выступит в музее Победы
В столичном музее Победы 11 и 12 января в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр» пройдут выступления духового оркестра Brass Banda из Норильска, говорится в сообщении пресс-службы музея.
Обновлено вчера в 11:50
Музыка
1975, Кайли Миноуг и Prodigy побили рекорды кассетных продаж 2018 года
Кассета была выпущена в белом, красном, фиолетовом и зелёном цветах, а сам LP был признан альбомом года по версии британского музыкального журнала NME.Вторую строчку заняла пластинка Кайли Миноуг "Golden", проданная в количестве 6,262 копий; на третьем месте оказались Prodigy и альбом "No Tourists" (2,148 проданных кассет).
Обновлено в 02:05
Музыка
В алтайской «Шишковке» с размахом отметят ремонт
Впервые гости соберутся в обновленном холле первого этажа, где несколько месяцев шел ремонт.
Обновлено в 04:20
Музыка
В Пскове состоялся финальный гала-концерт Рождественского фестиваля искусств
В Пскове 9 января прошел финальный гала-концерт VII Рождественского фестиваля искусств.
Обновлено в 05:31