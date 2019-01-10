Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.

Музыка Музыка Опубликована посмертная песня вокалиста Linkin Park

Музыка Музыка Первый канал вырезал из эфира выступление Бузовой на концерте Лепса Первый канал вырезал из итоговой версии концерта «Рождество с Григорием Лепсом» номер Ольги Бузовой.

Музыка Музыка Том Йорк проигнорирует включение Radiohead в Зал славы рок-н-ролла

Музыка Музыка 13 января на центральной площади Кургана отметят старый Новый год 13 января курганцев приглашают на центральную площадь отметить старый Новый год. Праздничная программа начнется в 18 часов.

Музыка Музыка Фанаты Адель запустили флешмоб после ее ухода со сцены Поклонники британской певицы Адель устроили флешмоб в Сети после того, как артистка решила уйти со сцены и закрыть свой музыкальный бизнес.

Музыка Музыка В Ростове состоится благотворительный сольный концерт Игоря Дзреева В рамках объявленного губернатором Ростовской области Василием Голубевым 2019 года – Годом народного творчества, 4 февраля 2019 года в Ростовском музыкальном театре состоится благотворительный сольный концерт известного ростовского музыканта, поэта и исполнителя Игоря Дзреева.

Музыка Музыка В Красноярске запустят экскурсионные автобусы по суриковским местам С 17 по 24 января по Красноярску начнет ходить экскурсионный троллейбус.

Музыка Музыка Софи Эллис-Бекстор вернется на сцену с оркестром и хитами Хотя 7 января британская певица стала мамой в пятый раз, уже в июне она вернется на сцену и будет представлять свою новую пластинку на концертах в городах Великобритании в сопровождении оркестра.

Музыка Музыка В Краснодаре выступит автор музыки к видеоигре Heroes Of Might & Magic Музыкант является создателем саундтреков к Everquest, NeverWinter Nights, Creature Quest и другим популярным видеоиграм.

Музыка Музыка Борис Гребенщиков отметит в Воронеже своё 65-летие

Музыка Музыка Духовой оркестр Brass Banda из Норильска выступит в музее Победы В столичном музее Победы 11 и 12 января в рамках международного фестиваля «Бессмертный оркестр» пройдут выступления духового оркестра Brass Banda из Норильска, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Музыка Музыка 1975, Кайли Миноуг и Prodigy побили рекорды кассетных продаж 2018 года Кассета была выпущена в белом, красном, фиолетовом и зелёном цветах, а сам LP был признан альбомом года по версии британского музыкального журнала NME.Вторую строчку заняла пластинка Кайли Миноуг "Golden", проданная в количестве 6,262 копий; на третьем месте оказались Prodigy и альбом "No Tourists" (2,148 проданных кассет).

Музыка Музыка В алтайской «Шишковке» с размахом отметят ремонт Впервые гости соберутся в обновленном холле первого этажа, где несколько месяцев шел ремонт.