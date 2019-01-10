Музыка

Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова
РИА Новости
вчера в 11:31

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
РИА Новостивчера в 11:31
Виталий Милонов
Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги.
— Виталий Милонов, российский политикГазета.Ru 03:41

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции "Единая Россия", член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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