Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в ПетербургеПсковское агентство информации 05:49
Виталий Милонов вызвал полицию. «Это просто гопники, бандиты, которые прикрываются именем Петербурга и занимаются платной эвакуацией, которая сама по себе незаконна», - заявил он. Теперь депутат намерен выступить с законодательной инициативой о запрете платной эвакуации в Санкт-Петербурге.
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Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.
— Виталий Милонов, российский политикПятый канал 03:54
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