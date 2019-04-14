Депутата Милонова избили на штрафстоянке в ПетербургеПсковское агентство информации 05:49

Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.

Виталий Милонов вызвал полицию. «Это просто гопники, бандиты, которые прикрываются именем Петербурга и занимаются платной эвакуацией, которая сама по себе незаконна», - заявил он. Теперь депутат намерен выступить с законодательной инициативой о запрете платной эвакуации в Санкт-Петербурге.

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Общество ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Политика Дебаты кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском» завершились Дебаты кандидатов в президенты Украины в НСК «Олимпийский» завершились. Глава государства Петр Порошенко выступал один.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Автоспорт Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1» Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.

Общество До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.

Шоу-бизнес Екатерина Климова порадовала поклонников стройной фигурой в джинсах Известная актриса Екатерина Климова порадовала фанатов снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру.

Экономика Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Футбол «Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Порошенко пообещал «сделать все» для дебатов с Зеленским В Киеве завершилось мероприятие, которое задумывалось как первые публичные стадионные дебаты между кандидатами в следующие президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Происшествия Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.

Авто Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Космос Эксперты: Лето 2019 года будет самым жарким Стало известно, что лето 2018 года было самым теплым после 1880 года.

Культура Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2» Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Футбол Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС.