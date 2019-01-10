Разгорячен опять месье Милонов. Богоугодным развозился спичем. Нет, не о нищенском существовании миллионов, Он речь держал и был аллегоричен. Пророчествовал будто бы Исайя, Законами изъяв от нас излишки, Бородкой рыжей в гневе потрясая, Он рассуждал о пиве и отрыжке.

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