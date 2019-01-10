Музыка
Милонов раскритиковал Шнурова за мат
Милонов раскритиковал Шнурова за матРоссийская газета07:24
Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова. Парламентарий заявил, что нецензурная лексика, звучащая при выступлении группы "Ленинград", способствует деградации русского языка.
Российская газета07:24
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Разгорячен опять месье Милонов. Богоугодным развозился спичем. Нет, не о нищенском существовании миллионов, Он речь держал и был аллегоричен. Пророчествовал будто бы Исайя, Законами изъяв от нас излишки, Бородкой рыжей в гневе потрясая, Он рассуждал о пиве и отрыжке.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Обновлено в 10:10
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Роскомнадзор выявил экстремизм на ресурсах «Би-би-си»
В ходе проверки Роскомнадзор выявил на интернет-ресурсах корпорации "Би-би-си" материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций.
Обновлено в 10:48
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика
В Госдуме объяснили появление шести полов в письме ПАСЕ
Накануне вице-спикер сообщил, что иностранные коллеги предложили членам российской делегации поделиться на шесть полов для участия в зимней сессии ПАСЕ.
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Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов провести новые боевые действия в Сирии.
Обновлено в 10:44
Музыка
Милонов раскритиковал Шнурова за мат
Обновлено в 07:24
Спорт
Лиза Виттоцци выиграла первую биатлонную гонку 2019 года
Обновлено в 10:46
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
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Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Павленского судят за поджог банка на площади Бастилии
Обновлено в 08:11
Политика
Первый президент Украины оценил возможность захвата страны Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Об этом сообщает издание Facty.ua.
Обновлено в 08:43
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Спорт
Олимпийский чемпион поддержал слова о предательстве Шипулина
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал критику в адрес завершившего карьеру биатлониста Антона Шипулина.
Обновлено в 10:03
Экономика
В России вступили в действие новые тарифы ОСАГО
С 9 января на всей территории России начали действовать новые тарифы для расчета ОСАГО.
Обновлено 08 января в 22:23
Космос
Астрономы засекли новые таинственные радиосигналы из космоса
Канадская обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.
Обновлено в 00:39
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешённую к проносу в школу еду
В Роспотребнадзоре заявили о намерении составить перечень продуктов, которые можно будет приносить в школу из дома.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Москве со стрельбой похитили посетителя ресторана
Посетителя ресторана на Проспекте Мира в Москве похитили неизвестные, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:16
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Обновлено в 05:18
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
По итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%. Рост цен в декабре по отношении к ноябрю составил 0,8%, сообщил 10 января Росстат.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Полиция прокомментировала похороны криминального авторитета в Амурске
Информация об участии сотрудников полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина не соответствует действительности, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.
Обновлено в 01:24
Экономика
Товарооборот России и Китая впервые превысил 100 миллиардов долларов
"По состоянию на середину декабря объем российского-китайского товарооборота уже превысил 100 миллиардов долларов", - привел статистику официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, которого цитирует агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04