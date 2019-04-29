Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее времяТелеканал Санкт-Петербург вчера в 22:47
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости. По его мнению, такие нововведения повысят уровень КПД у россиян. Милонов заявил, что люди впадают в депрессию, работая в условиях короткого светового дня.
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Я для начала предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в темное время, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100%
— Виталий Милонов, российский политикРоссийский Диалог 01:35
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