Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
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Министерство труда России не получало предложений по сокращению рабочей недели зимой
Народные новости08:43
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Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Глава Лиги защитников пациентов раскритиковал инициативу МВД
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в разговоре с News.ru прокомментировал информацию о том, что МВД добивается раскрытия информации о людях, страдающих психическими заболеваниями.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Обновлено в 06:59
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим назвал справедливыми итоги конкурса
Финалист «Голоса» Ержан Максим из Казахстана назвал справедливыми итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Аршавина застали в компании двух девушек
Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.
Обновлено в 04:42
Экономика
Убыток «Росинтер Ресторантс Холдинг» за 2018 год составил 82,6 млн рублей
Убыток "Росинтер Ресторантс Холдинг" за 2018 год по МСФО составил 82,64 млн рублей против прибыли годом ранее.
Обновлено в 09:15
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Культура
Нагиев прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 05:05
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика
«Россети» удвоили квартальную прибыль
Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 09:09
Политика
Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти
Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Происшествия
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Авто
Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
Обновлено в 03:02