В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Политика Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Здоровье Глава Лиги защитников пациентов раскритиковал инициативу МВД Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в разговоре с News.ru прокомментировал информацию о том, что МВД добивается раскрытия информации о людях, страдающих психическими заболеваниями.

Происшествия Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Музыка Финалист «Голоса» Ержан Максим назвал справедливыми итоги конкурса Финалист «Голоса» Ержан Максим из Казахстана назвал справедливыми итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу.

Шоу-бизнес Аршавина застали в компании двух девушек Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.

Общество Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.

Политика Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.

Армия и оружие Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Авто Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.

Экономика «Россети» удвоили квартальную прибыль Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.

Политика Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.

Происшествия На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.

Происшествия Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.