Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее времяRT на русском вчера в 23:55

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
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Парламентарии оценили перспективы идею сократить рабочую неделю зимой

Российская газета08:59

Милонов объяснил Лайфу, почему зимой нужно работать меньше

Life.ru07:56

Министерство труда России не получало предложений по сокращению рабочей недели зимой

Народные новости08:43

Минтруд не получал предложений о сокращении рабочего дня зимой

РИА Новости08:54

Милонов объяснил, почему зимой нужно работать меньше

News.ru08:55

Сомнолог оценил идею сократить рабочую неделю зимой

RT на русском08:19

«Чтобы было полегче»: Милонов предложил россиянам меньше работать зимой

РЕН ТВ00:53
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Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

Глава Лиги защитников пациентов раскритиковал инициативу МВД

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в разговоре с News.ru прокомментировал информацию о том, что МВД добивается раскрытия информации о людях, страдающих психическими заболеваниями.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Алсу: «Так поступили бы 99.9% родителей»

Обновлено в 07:15
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Обновлено в 06:59
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим назвал справедливыми итоги конкурса

Финалист «Голоса» Ержан Максим из Казахстана назвал справедливыми итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Аршавина застали в компании двух девушек

Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.
Обновлено в 04:42
Экономика

Убыток «Росинтер Ресторантс Холдинг» за 2018 год составил 82,6 млн рублей

Убыток "Росинтер Ресторантс Холдинг" за 2018 год по МСФО составил 82,64 млн рублей против прибыли годом ранее.
Обновлено в 09:15
Общество

Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы

Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Домой из дальнего похода: «Иван Голубец» возвращается в Севастополь

Обновлено в 08:18
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Культура

Нагиев прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 05:05
Кино

Марк Руффало очень рад, что больше не сможет спойлерить «Мстителей»

Обновлено в 07:07
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика

«Россети» удвоили квартальную прибыль

Компания «Россети» по итогам работы в первые три месяца 2019 года получила чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 09:09
Политика

Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Происшествия

На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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