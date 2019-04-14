Происшествия
Милонов пожаловался на избивших его дверью «гопников»Известия 04:44
По информации телеканала, депутата пытались избить дверью. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламентария уточняет, что инцидент произошел на штрафстоянке, куда накануне забрали автомобиль Милонова.
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Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.
— Виталий Милонов, российский политикПятый канал 03:54
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