Политика
Милонов поставил диагноз либеральной тусовке МосквыФАН 14:04
Митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве на фоне освобождения журналиста Meduza Ивана Голунова нужен оппозиции и либеральным деятелям для реализации их целей. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что часть либеральной столичной «тусовки» провела акцию без причины.
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Согласованная акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходит в Москве сегодня. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что оппозиция, которая намерена провести акцию, несмотря на то, что корреспондент уже находится на свободе, является просто «тусовкой, скучающей по митингам».Политическая Экспертиза07:00
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