Политика

Милонов поставил диагноз либеральной тусовке МосквыФАН 14:04

Митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве на фоне освобождения журналиста Meduza Ивана Голунова нужен оппозиции и либеральным деятелям для реализации их целей. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что часть либеральной столичной «тусовки» провела акцию без причины.
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с чего всё началось

Милонов сравнил «скучающих по митингам» оппозиционеров с бомжами с Майдана

Согласованная акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова проходит в Москве сегодня. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что оппозиция, которая намерена провести акцию, несмотря на то, что корреспондент уже находится на свободе, является просто «тусовкой, скучающей по митингам».
Политическая Экспертиза07:00

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Милонов назвал оппозицию «тусовкой, скачущей по митингам»

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Милонов: Россияне считают идиотами оппозиционеров, вышедших 16 июня на митинг

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Милонов поставил диагноз либеральной тусовке Москвы

ФАН14:04

Продажная оппозиция не смогла очернить Россию картинкой для западных СМИ

NewInform11:04

Милонов назвал «тусовку скучающих по митингам оппозиционеров» вечными бездельниками

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Милонов сравнил «скучающих по митингам» оппозиционеров с бомжами с Майдана

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Милонов: либеральная тусовка Москвы проводит акцию на Сахарова без причины

Экономика сегодня06:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Общество

Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077

Майк Пондсмит, автор оригинала, ответил на критику.
Обновлено в 08:33
Музыка

Скончался барабанщик «Машины времени»

Обновлено в 07:12
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера

Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Обновлено в 09:41
Экономика

Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Обновлено в 12:09
Спорт

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате.
Обновлено в 15:51
Футбол

Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»

Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Политика

Болтон встретился с сестрой арестованного в России Пола Уилана

Советник президента США по безопасности Джон Болтон встретился с сестрой арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уитана Элизабет.
Обновлено в 17:04
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Космос

Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами

Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
Обновлено в 12:29
Авто

В Финляндии появятся совершенно новые знаки дорожного движения

В Финляндии в рамках реформы Закона о дорожном движении идет обновление всех знаков, а некоторые появятся впервые.
Обновлено в 11:36
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Военные Латвии обнаружили российский корабль у своих границ

О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:45
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Наука

Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге

Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Интернет

Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest

В Редмонде отметили, что слышали от многих пользователей пожелания получить надёжное решение для блокировки рекламы.
Обновлено в 06:06
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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