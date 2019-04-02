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Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»Известия 11:26

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
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Алексей Панин
Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26

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«Завистливые упыри»: Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

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