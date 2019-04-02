Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»Известия 11:26
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
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Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26
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Общество
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Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
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Обновлено в 10:05
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Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
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Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
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Глава Курска Николай Овчаров подал в отставку
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Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
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Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
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Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Обновлено в 06:32
Экономика
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Музыка
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Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Экономика
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Происшествия
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Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48