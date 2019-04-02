Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»Известия 11:26
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
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Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!
— Алексей Панин, российский актёрRuposters.ru 04:26
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Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Политика
Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
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Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Экономика
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Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.
Обновлено в 05:22
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Политика
Ассанж нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено рассказал в интервью журналистам, что находящийся в посольстве южноамериканской страны в Лондоне основатель WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж систематически нарушал условия, на которых ему было предоставлено убежище в дипмиссии.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 14:09
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Политика
Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента
Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.
Обновлено в 13:41
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жилья
Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
Обновлено в 08:05
Спорт
Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 08:29
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Здоровье
К визиту Медведева в поликлинике Перми впервые купили туалетную бумагу
В рамках рабочего визита в Пермь премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил городскую поликлинику №2. Как рассказали очевидцы изданию «Эхо Москвы Пермь», в честь визита главы правительства творился аншлаг, а в туалетах медицинского учреждения впервые появилась туалетная бумага.
Обновлено в 10:43
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру
2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 лет набрал 125 очков за сезон
Обновлено в 01:00
Общество
Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля
Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».
Обновлено в 02:32
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42