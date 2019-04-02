Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»Известия 11:26

Они оставляют сотни тупых комментариев под постом с голой жопой в Инстаграме, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

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