Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесомРИА Новости 12:46
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам". Темой передачи стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в стране.
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Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Культура
Наставники «Голос. Дети» не приехали на повторный финал
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Музыка
Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
Обновлено в 16:39
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Транспорт
На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов
На строительстве моста через Амур началась стяжка стыковочных пролётов.
Обновлено в 05:06
Общество
МВД Германии хочет обязать мессенджеры сотрудничать с органами
Как стало известно немецкому изданию Der Spiegel, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет заставить мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Threema, предоставлять правоохранительным органам доступ к текстовым чатам и звонкам пользователей при наличии соответствующего судебного ордера.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 17:26
Общество
Госдума одобрила закон о фотофиксации техосмотра
Обновлено в 03:01
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Общество
AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 18:34
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Авто
Уральский шоу-рум GM стал крупнейшим в России
Обновлено в 09:42
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
В России отмечают День славянской письменности и культуры
В России и во многих странах мира отмечают День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20