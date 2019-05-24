Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесомРИА Новости 12:46

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам". Темой передачи стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в стране.

Общество Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Происшествия В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.

Здоровье Женщина боялась ослепнуть и похудела на 48 кг Женщина отказалась от выпечки и начала правильно питаться, в результате за полгода она сбросила 48 кг, которые набрала в первый год замужества.

Происшествия Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.

Политика Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Экономика Фондовый рынок США завершает торги в плюсе после комментариев Трампа Уолл-стрит снова надеется на торговую сделку с Китаем после «обнадеживающих» комментариев президента США Дональда Трампа, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Кино Сценарий фильма по Knights of the Old Republic почти завершен Buzzfeed сообщает, что работа над сценарием к фильму по игре Star Wars: Knights of the Old Republic близка к завершению.

Финансы Акции РФ закрывают неделю ростом Столь же существенный рост показали акции Транснефти - 5,29% до 160.350,0 рублей.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Экономика Грефа переизбрали главой Сбербанка На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".

Политика Премьеры России и Белоруссии обсудят комплекс двусторонних вопросов "В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева Девушка, по всей видимости, станет героиней одного из первых выпусков его программы.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Энергетика РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Авто Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Общество Родители сохранили право пребывания в стационаре с детьми Новый закон о допуске родственников в реанимацию не противоречит разрешению родителям находится в стационаре рядом со своими детьми, заявили в Госдуме.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Экономика Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.