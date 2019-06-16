Политика
Милонов назвал оппозицию «тусовкой, скачущей по митингам»iReactor 13:19
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал оппозицию, организовавшую митинг в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова, отпущенного на свободу, «тусовкой, скучающей по митингам». Отметим, что Голунов освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, он обвинялся в сбыте запрещенных веществ.
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Милонов назвал «тусовку скучающих по митингам оппозиционеров» вечными бездельниками
Политика Сегодня08:53
Милонов сравнил «скучающих по митингам» оппозиционеров с бомжами с Майдана
Политическая Экспертиза07:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Обновлено в 13:08
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
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Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Футбол
«ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения
Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.
Обновлено в 16:30
Футбол
Букмекеры: Массимо Каррера останется без клуба этим летом
«Спартак» - единственный клуб, в котором Каррера работал в роли главного тренера.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
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Политика
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Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Общество
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Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
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Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Политика
В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества после сбоя
Подача электричества после масштабного сбоя в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина.
Обновлено в 14:25
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей
Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Космос
Придумать название новой планете: такой шанс есть у всех россиян
Россияне получили возможность придумать название для планеты HAT-P-3b, которая расположена на расстоянии в 450 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено 14 июня в 22:00
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Футбол
Бэйл сообщил руководству «Реала», что не покинет команду
Обновлено в 16:24