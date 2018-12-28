Футбол

Милнер не сыграет против «Арсенала» из-за травмы
Sports.ru
вчера в 09:38

Ливерпуль — Арсенал
сегодня
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер пропустит матч 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».
Sports.ruвчера в 09:38

Подробнее о событии

«Ливерпуль» – «Арсенал»: перед матчем

Eurosport.ru03:01

Джеймс Милнер пропустит матч против «Арсенала»

Все про Спорт рувчера в 13:52

Милнер не поможет «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом»

Чемпионатвчера в 10:14

Милнер пропустит матч с «Арсеналом» из-за травмы

Soccer.ruвчера в 09:58

Милнер не поможет «Ливерпулю» в игре с «Арсеналом»

Евро-футбол.рувчера в 10:35

Милнер травмировался накануне матча с «Арсеналом»

Бомбардир.рувчера в 10:10

Милнер не сыграет против «Арсенала» из-за травмы

Sports.ruвчера в 09:38
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Футбол

Василий Кикнадзе назначен генеральным директором «Локомотива»

Объявлено имя преемника Ильи Геркуса на посту генерального директора московского "Локомотива".
Обновлено в 06:18
Футбол

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директором «Манчестер Юнайтед» может стать Эрик Штоффельсхаус, сообщает интернет-издание Goal.
Обновлено в 01:10
Футбол

«Бавария» и «Боруссия» поспорят за 18-летнего форварда «Челси»

Мюнхенская «Бавария» поспорит с дортмундской «Боруссией» за приобретение нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одоя.
Обновлено в 05:21
Футбол

Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Обновлено в 01:29
Футбол

Фергюсон посетит тренировку «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон посетит сегодняшнюю тренировку английской команды.
Обновлено в 05:50
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Томь» погасит долги перед футболистами в январе

Отмечается, что финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников.
Обновлено в 02:37
Футбол

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Туктамышева поздравила «Зенит» с Новым годом

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб «Зенит» с наступающим Новым годом.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Москве избили известного футболиста, обладателя Кубка России

Накануне праздников в неприятную историю попал бывший футболист московского «Торпедо» Сергей Борисов.
Обновлено в 05:13
Футбол

Снейдер: «У „Аякса“ есть шансы пройти „Реал“»

Бывший игрок "Реала" и "Аякса" Уэсли Снейдер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.
Обновлено в 02:56
Футбол

Клуб РПЛ интересуется двумя игроками «Генка»

Бельгийский агент Сантуш Верхулст в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян рассказал, что двумя футболистами «Генка» Алехандро Посуэло и Зиньо Гано интересуется неназванный московский клуб из РПЛ.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

Кокорину запретили играть в футбол в СИЗО

Обновлено вчера в 21:50
Футбол

«Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года

"Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.
Обновлено вчера в 12:46
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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