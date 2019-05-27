Футбол
Милнер может стать игроком «ПСЖ»Советский спорт 04:29
Парижский клуб рассматривает 33-летнего полузащитника для усиления средней линии. ПСЖ привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с Ливерпулем летом, а значит он достанется им бесплатно.
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Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников
Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Политика
Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну
Власти Китая резко ужесточили проверку россиян при въезде в страну.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Экономика
Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии
В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
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Жириновский поддержал женщин, не желающих иметь детей
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Ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой
Пожилой канадец попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как он на протяжении двух недель пил чай с добавлением экстракта корня солодки.
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Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Политика
Морской трибунал потребовал от Москвы освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 08:15
Политика
В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко
Обновлено в 05:43
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Экономика
Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года
Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
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Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
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Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
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Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество
Собянин поздравил школьников с победой во Всероссийской олимпиаде
Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с призерами Всероссийской олимпиады в концертном зале "Зарядье" и поздравил школьников с достигнутыми результатами.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
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Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
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Кино
Марк Хэмилл может сыграть злодея в «Стражах Галактики 3»
По слухам, исполнитель роли Люка Скайуокера в саге «Звёздные войны» Марк Хэмилл может примкнуть к касту сиквела «Стражей Галактики».
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Политика
Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
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