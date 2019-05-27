Футбол

Милнер может стать игроком «ПСЖ»Советский спорт 04:29

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Парижский клуб рассматривает 33-летнего полузащитника для усиления средней линии. ПСЖ привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с Ливерпулем летом, а значит он достанется им бесплатно.
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Милнер может летом перейти в «ПСЖ»

Sport24.ru05:27

Милнер может стать игроком «ПСЖ»

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СМИ: Милнер может перейти в «ПСЖ»

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Бомбардир.рувчера в 18:33
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