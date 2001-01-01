Футбол
Милнер может стать игроком «ПСЖ»Советский спорт 04:29
Парижский клуб рассматривает 33-летнего полузащитника для усиления средней линии. ПСЖ привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с Ливерпулем летом, а значит он достанется им бесплатно.
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Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят во Франкфурте
Французская компания Renault намерена в скором времени провести презентацию обновленного кроссовера Renault Kaptur, который получил ряд серьезных улучшений.
Обновлено в 03:48
Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:05
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Происшествия
При нападении акулы на Гавайях погиб человек
Обновлено в 04:15
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Политика
Основатель Huawei выступил против запрета Apple в Китае
Президент и основатель китайского технологического гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против запрета в Китае продукции своего американского конкурента – корпорации Apple.
Обновлено в 00:19
Авто
Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников
Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке
Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.
Обновлено в 02:13
Футбол
Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Компания Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Обновлено вчера в 12:21
Технологии
В TikTok рассказали, сколько миллионов россиян пользуется их приложением
Оказалось, что им пользуются 8 миллионов человек. Об этом сообщили в Гонконге на конференции «Измени сознание».
Обновлено вчера в 07:11
Религия
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Снаряд времен войны нашли на севере Москвы
На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 11:53