Футбол
Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентомБомбардир.ру вчера в 18:33
Ранее сообщалось, что ради покупки 28-летнего бразильца «ПСЖ» готов продать Леандро Паредеса, который в январе перешел из «Зенита» за 40 миллионов. Милнер проводит 4 сезон за красных. В 44 играх забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.
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В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
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Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем
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В Италии спустили на воду универсальный десантный корабль (УДК) "Триест" (Trieste).
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Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
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В Италии футболист снял шорты перед девушкой-арбитром
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Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
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В месте пересечения с линией электропередач, подросток задел рукой высоковольтный провод, получив травму, от которой скончался.
Обновлено в 05:10
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Обновлено вчера в 21:51