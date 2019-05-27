Футбол

Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентомБомбардир.ру вчера в 18:33

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Ранее сообщалось, что ради покупки 28-летнего бразильца «ПСЖ» готов продать Леандро Паредеса, который в январе перешел из «Зенита» за 40 миллионов. Милнер проводит 4 сезон за красных. В 44 играх забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.
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