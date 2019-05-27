Милнер может летом перейти в «ПСЖ»Sport24.ru 05:27

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien. Парижский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт 33-летнего англичанина действует до лета 2019 года, а новое соглашение до сих пор не согласовано.

Милнер может летом перейти в «ПСЖ»

Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

Политика Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.

Экономика Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.

Авто Презентована первая модель возрожденной марки Austro Daimler Возрожденная модель марки Austro Daimler была презентована публике на Конкурсе элегантности, состоявшимся на вилле д’Эсте.

Происшествия В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.

Происшествия В Петербурге в детском саду произошел пожар Пожар произошел в помещении детского сада в Санкт-Петербурге, когда его воспитанники были на прогулке, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МЧС.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Политика В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Футбол Капитан «Реала» может уехать в Китай Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты В Windows прекратили сотрудничество с Huawei Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Происшествия Заключенные одесской колонии устроили бунт Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Авто Рассекречено название внедорожного пикапа от Skoda на базе Kodiaq Двухдверный пикап от Skoda, построенный на базе Kodiaq, получит название Mountiaq, что в переводе означает «гора».

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

Хоккей Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте» Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Общество Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Общество Китайские пограничники проверят переписку россиян В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.