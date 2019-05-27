Футбол

Милнер может летом перейти в «ПСЖ»Sport24.ru 05:27

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien. Парижский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт 33-летнего англичанина действует до лета 2019 года, а новое соглашение до сих пор не согласовано.
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Милнер может летом перейти в «ПСЖ»

Sport24.ru05:27

Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентом

Бомбардир.рувчера в 18:33

СМИ: Милнер может перейти в «ПСЖ»

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