Футбол
Милнер может летом перейти в «ПСЖ»Sport24.ru 05:27
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в сферу интересов «ПСЖ», утверждает Le Parisien. Парижский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт 33-летнего англичанина действует до лета 2019 года, а новое соглашение до сих пор не согласовано.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика
Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки
Обновлено в 03:02
Здоровье
Медработники Пензенской области устроили забастовку
Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи устроили забастовку.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Американские военные хотят купить российские патроны
Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Польше произошла стрельба в школе
В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Экономика
Курс биткоина обновил годовой рекорд
Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув максимального значения с мая 2018 года.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
AMD показала, на что способен её флагманский 64-ядерный процессор
Сравнивали два CPU AMD с системой из двух 28-ядерных CPU Intel Xeon Platinum 8280.
Обновлено в 03:00
Космос
На Марсе нашли следы вулканических взрывов
Причиной вулканических взрывов является скопление избыточного количества газов, в том числе водяного пара, в подземной магме.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Российское ноу-хау увеличит срок службы стрелкового оружия в два раза
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) запатентовали ноу-хау, которое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза и повышает надежность работы автоматики.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Политика
Гройсман прокомментировал возможность дефолта на Украине
Покидающий пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман раскритиковал предложение объявить дефолт в стране.
Обновлено в 07:42
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин поговорил с Титовым о мере пресечения для предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил о необходимости проанализировать его предложение о мере пресечения для предпринимателей.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Футбол
Прядкин сообщил, когда будет представлен календарь на новый сезон РПЛ
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, когда будет готов календарь чемпионата России сезона-2019/2020.
Обновлено в 07:10
Космос
В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния
Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05