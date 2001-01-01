Футбол

Милнер: «Ливерпуль» не показал свой лучший футбол в матче с «Баварией»Чемпионат вчера в 18:33

Бавария — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Альянц Арена»
13′
Джордан Хендерсон
Фабиньо
26′
Садио Мане
Жоэль Матип
39′
43′
Фабиньо
Франк Рибери
Кингсли Коман
61′
63′
Жоэль Матип
Тьяго Алькантара
65′
69′
Вирджил ван Дейк
Хави Мартинес
Леон Горетцка
72′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
78′
83′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Ренату Саншеш
83′
84′
Садио Мане
87′
Джеймс Милнер
Адам Лаллана
90′+2′
Эндрю Робертсон
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча, проходившая на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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