«Миллуол» сенсационно выбил «Эвертон» из Кубка АнглииREGNUM 14:29

26 января между коллективами «Миллуол» и «Эвертон» на стадионе «The Den» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось волевой победой хозяев — 3:2.

Все про Спорт ру

Происшествия Происшествия Умер один из пострадавших от взрыва в кафе в Саратовской области

Происшествия Происшествия В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли более 30 человек В результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, на юго-востоке Бразилии погибли 34 человека.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Тимура Батрутдинова отказались пустить в США Резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Политика Политика Дипломаты США покинули посольство в Венесуэле Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе.

Армия и оружие Армия и оружие Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз» Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.

Общество Общество Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.

Общество Общество Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.

Авто Авто Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.

Общество Общество Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".

Армия и оружие Армия и оружие В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США

Кино Кино Актриса с русскими корнями Мюриел Павлоу скончалась в Британии

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Космос Космос «Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликованы кадры полета Ту-160 над Арктикой Кадры полета опубликовал телеканала "Звезда". Всего самолеты провели в воздухе более 15 часов.

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Музыка Музыка Умер французский композитор Мишель Легран Во Франции умер известный композитор и дирижер, обладатель трех кинопремий «Оскар», автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран, сообщает газета Le Monde со ссылкой на представителя музыканта.

Политика Политика Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei Посол Канады в Китае Джон Маккаллум ушел в отставку после комментариев, сделанных им по поводу задержания финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Происшествия Происшествия В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке По мнению полиции, стрельбу затеял молодой человек 21 года от роду. Двое из погибших, по предварительным данным, были его родителями.

Гаджеты Гаджеты Новый iPhone может получить датчики утечки газа

Спорт Спорт Самарин прокомментировал второе место на ЧЕ по фигурному катанию Россиянин Александр Самарин, ставший вторым на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, прокомментировал свое выступление.

Теннис Теннис Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира В решающем матче турнира Осака одержала победу над представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Политика Политика США серьезно настроены на вывод войск из Афганистана, заявил Помпео

Авто Авто Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019 Как и прежде, позже появится «заряженная» версия автомобиля — Renault Clio RS.

Политика Политика Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы