Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в ТюмениИзвестия 05:14

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры. Миллионы рублей оказались в контейнере и уехали на предприятие.

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

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