Экономика

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в АвстралииГазета.Ru 02:09

Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си". Ошибка скрывалась в мелком шрифте и была пущена в оборот.
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На новых австралийских купюрах была допущена опечатка

Эхо Москвы10:00

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ru07:10

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новости02:54

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАСС04:35

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москва06:25

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ru05:11

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ru02:09
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Игры

Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая

Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
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Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Культура

Умер народный артист Ариф Меликов

Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Футбол

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол

СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу

Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выдвинул требования по комплектации состава руководству клуба.
Обновлено в 17:09
Авто

Цены на новые автомобили в России продолжают расти

Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

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Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
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Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.
Обновлено в 03:23
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