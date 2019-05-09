Экономика
Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в АвстралииГазета.Ru 02:09
Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си". Ошибка скрывалась в мелком шрифте и была пущена в оборот.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Игры
Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая
Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Футбол
Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы
Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Культура
Умер народный артист Ариф Меликов
Официальные представители Министерства культуры Азербайджана сообщили о том, что сегодня в возрасте 85 лет скончался известный композитор, народный артист Советского союза Ариф Меликов.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Mash сообщил об обысках в редакции
В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Футбол
Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол
СМИ: Аллегри хочет продать Дибалу
Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выдвинул требования по комплектации состава руководству клуба.
Обновлено в 17:09
Авто
Цены на новые автомобили в России продолжают расти
Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек
Под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза.
Обновлено в 03:23