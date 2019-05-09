Экономика

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в АвстралииГазета.Ru 02:09

Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си". Ошибка скрывалась в мелком шрифте и была пущена в оборот.
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На новых австралийских купюрах была допущена опечатка

Эхо Москвы10:00

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ru07:10

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАСС04:35

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ru05:11

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москва06:25

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новости02:54

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ru02:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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