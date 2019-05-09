Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в АвстралииГазета.Ru 02:09

Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си". Ошибка скрывалась в мелком шрифте и была пущена в оборот.

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

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