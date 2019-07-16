Политика
Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войнуОреанда-Новости 10:16
Более миллиона жителей Донбасса подписали петицию, которая направлена президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своём обращении граждане требуют прекратить войну, а также признать особый статус Донбасса.
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Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Уязвимость российского С-400 выявили в США
Американская компания заявила о том, что без поддержки других средств ПВО С-400 не так хороши Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Водяной смерч в Сочи сняли на видео
В районе Хост в Сочи на видео был снят водяной смерч в море, кадры есть в Instagram пользователя dtpsochi.
Обновлено в 11:03
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу
Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.
Обновлено в 02:14
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 15:12
Политика
Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Происшествия
Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя
Обновлено в 08:49
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Наука
При строительстве Стоунхенджа использовался свиной жир
Обновлено в 17:29
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Общество
Скорпионы будут в центре внимания, а Водолеи могут поверить в обман
ОВЕН Сегодня вы будете чувствовать себя не в своей тарелке.
Обновлено в 09:01
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Полиция Италии разоблачила заговор украинских нацистов
В прокуратуре Турина (Италия) прокомментировали шокирующие выводы следствия о причастности к заговору нацистов из Украины.
Обновлено в 13:43
Авто
SsangYong Actyon поменяет марку на Mahindra и станет 7-местным
На индийском рынке кроссовер SsangYong Actyon может выйти под брендом Mahindra.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено в 16:15