Политика

Миллион жителей Донбасса подписали призыв Зеленскому прекратить войнуМосковский Комсомолец 09:50

Свыше миллиона жителей Донбасса подписали петицию, адресованную украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил участник акции «Зеленский, признай выбор Донбасса» Владимир Ярош.
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Дончане требовали от Зеленского прекратить обстрелы, вернуть пенсии и признать право на интеграцию с Россией

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Миллион человек поддержал акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»

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РЕН ТВ06:11

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