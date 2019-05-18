Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru вчера в 13:29

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

РБКвчера в 20:57

Появилось видео обысков с изъятыми у полковника ФСБ миллиардами

Росбалтвчера в 15:22

Для хранения миллиардов полковникам ФСБ потребовалось более 10 сумок, пакетов и коробок

РЕН ТВвчера в 13:58

В соцсетях опубликовали видео с миллиардами полковников ФСБ

Взгляд.рувчера в 13:50

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

Lenta.ruвчера в 13:29

Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:21

Появилось видео с обысками в квартире‐хранилище полковника Черкалина

Телеканал 360°вчера в 14:57
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Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, да человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Музыка

Певец из Нидерландов объяснил свой успех на «Евровидении»

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Музыка

Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Обновлено 16 мая в 17:10
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Гаджеты

Приложение AirSynth превращает iPhone с Face ID в терменвокс

Обновлено в 02:00
Кино

Ривердейл: какова цена «американской мечты» для молодёжи?

«Ривердейл» не навел шумиху, однако транслировался по телевидению и стал весьма популярен среди молодежи — некоторые магазины запустили даже линейки одежды по этой вселенной.
Обновлено в 03:23
Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Политика

Порошенко уволил первого замглавы СБУ

Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Космос

«Хаббл» рассмотрел вспышку звездообразования в далекой галактике

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили новую фотографию галактики NGC 4485.
Обновлено 17 мая в 10:49
Общество

«Ночные футболисты» не дают спать жителям домов у стадиона школы №8 в Южно-Сахалинске

Обновлено вчера в 23:09
Общество

На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено вчера в 08:17
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