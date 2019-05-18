Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru вчера в 13:29
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:21
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено вчера в 19:04
Музыка
Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено 17 мая в 04:20
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено вчера в 21:17
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Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
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Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Обшарпанные стены и старая мебель: сын заставил актера Сергея Степанченко сделать ремонт
Российский актер и режиссер долго не мог решиться на ремонт в квартире. В итоге Сергею Степанченко пришлось пойти на перемены ради сына.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
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Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Гороскоп на 19 мая: придется много общаться
Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)
На счету 36-летнего американца стало 148 голов в MLS. Это позволило стать ему лучшим бомбардиром в истории лиги.
Обновлено в 00:29
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено 17 мая в 15:25
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 00:18
Политика
Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья заморского сообщества Франции Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Гелогическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено вчера в 09:58
Музыка
Сергей Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский певец Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале "Евровидения-2019" и считает, что Россию не подвел и показал достойный результат.
Обновлено вчера в 21:39