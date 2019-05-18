Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru вчера в 13:29

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео с обысками в квартире‐хранилище полковника Черкалина

Телеканал 360°вчера в 14:57

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

РБКвчера в 20:57

Опубликованы кадры обыска в квартире арестованного полковника-миллиардера Черкалина

URA.Ruвчера в 17:27

В Сети появилось видео обыска у полковника ФСБ: 12 млрд в сумках и пакетах

Znak.com00:27

Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:21

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

Lenta.ruвчера в 13:29

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:35, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZ17 мая в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Музыка

На Евровидении победили Нидерланды

Обновлено вчера в 19:04
Музыка

Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено 17 мая в 04:20
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы

Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено вчера в 21:17
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка

Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»

Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Обшарпанные стены и старая мебель: сын заставил актера Сергея Степанченко сделать ремонт

Российский актер и режиссер долго не мог решиться на ремонт в квартире. В итоге Сергею Степанченко пришлось пойти на перемены ради сына.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол

Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)

На счету 36-летнего американца стало 148 голов в MLS. Это позволило стать ему лучшим бомбардиром в истории лиги.
Обновлено в 00:29
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено 17 мая в 15:25
Происшествия

В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 00:18
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья заморского сообщества Франции Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Гелогическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено вчера в 09:58
Музыка

Сергей Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский певец Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале "Евровидения-2019" и считает, что Россию не подвел и показал достойный результат.
Обновлено вчера в 21:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное