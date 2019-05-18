Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru вчера в 13:29

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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В Сети появилось видео обыска у полковника ФСБ: 12 млрд в сумках и пакетах

Znak.com00:27

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

РБКвчера в 20:57

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

Lenta.ruвчера в 13:29

Появилось видео с обысками в квартире‐хранилище полковника Черкалина

Телеканал 360°вчера в 14:57

Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:21

Опубликованы кадры обыска в квартире арестованного полковника-миллиардера Черкалина

URA.Ruвчера в 17:27

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн

У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZ17 мая в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
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Тайная видеозапись разрушила правящую коалицию Австрии

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Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
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Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

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Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке

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Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

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Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»

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Политика

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Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
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Армейцы не имели преимущества на протяжении большей части встречи — игра была скорее равной.
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Музыка

Арт-проект «Оперный Евросоюз» представили в Калининграде

Солисты оперных театров Германии, Латвии, Польши и России представили в Калининграде в минувшую субботу арт-проект «Оперный Евросоюз».
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