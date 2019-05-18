Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видеоLenta.ru вчера в 13:29
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
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Появилось первое видео обысков у полковника ФСБ, побившего рекорд Захарченко по взяткам
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:21
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
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Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока
Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.
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Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
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Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
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Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
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Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
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Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
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Музыка
Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей
Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
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Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
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Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
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Политика
Китай надеется на сдержанность США в отношении Ирана
Китайские власти надеются на сдержанность и осторожность руководства США по отношению к Ирану.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»
Израиль нанёс удары по местам дислокации сирийских систем ПВО. Сегодня ночью израильские военные вновь атаковали территорию Сирии.
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Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
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Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
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Футбол
Александр Бубнов: «Игра в Оренбурге покажет, достоин ли „Спартак“ Лиги чемпионов»
Армейцы не имели преимущества на протяжении большей части встречи — игра была скорее равной.
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Арт-проект «Оперный Евросоюз» представили в Калининграде
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Обновлено в 00:13
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34