Экономика
Миллиарды от Apple не решили проблемы Qualcomm. Акции упалиРБК 05:06
Qualcomm заявил, что сделка с Apple принесет ему около $4,5-4,7 млрд во втором квартале 2019 года. Об этом компания сообщила в своем финансовом отчете за первый квартал этого года.
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Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Известия01 мая в 21:10
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Обновлено вчера в 21:50
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В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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