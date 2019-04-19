Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из РоссииВзгляд.ру 12:30

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Происшествия В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Баскетбол «Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов. Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.

Авто В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза В Иркутской области, Приморском и Пермском краях приобретено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае — по 3. Еще на 4 субъекта РФ пришлось 2 купленных электрокара, а в 14 — оставшийся.

Политика Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.

Политика Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Транспорт Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.

Футбол Анжи — Ахмат 0:1 Стали известны составы махачкалинского «Анжи» и «Ахмата» на стартовый матч 24-го тура чемпионата России.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Культура В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.

Кино Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.

Здоровье Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Экономика Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.

Политика Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Шоу-бизнес Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".