Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из РоссииВзгляд.ру 12:30

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
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Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Коммерсантъ15:14

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Взгляд.ру12:30

Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию

NewsVO14:19

Миллиардеры из Вологды объяснили, почему эмигрировали в Ирландию

News.ru11:34

«В России может случиться все что угодно». Попавшие в рейтинг Bloomberg новые миллиардеры из Вологды переехали в Ирландию

Фонтанка.Ру11:29

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Московский Комсомолец11:36

Найденные Bloomberg миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Ведомости10:20
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Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:32
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Баскетбол

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии

У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов. Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.
Обновлено в 15:16
Авто

В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза

В Иркутской области, Приморском и Пермском краях приобретено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае — по 3. Еще на 4 субъекта РФ пришлось 2 купленных электрокара, а в 14 — оставшийся.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено в 14:29
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено вчера в 10:59
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Транспорт

Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве

Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.
Обновлено в 17:24
Футбол

Анжи — Ахмат 0:1

Стали известны составы махачкалинского «Анжи» и «Ахмата» на стартовый матч 24-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:06
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Культура

В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Кино

Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ

Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Политика

Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
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Разработчик мобильных free-to-play игр. Компания была основана в 2004 году. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Ереване, Киеве, Вологде, Воронеже, Иваново, Калининграде, Петрозаводске, Харькове, Новосибирске, Челябинске, Великом Новгороде и Ростове-на-Дону. На данный момент в компании работает более 1000 человек - в офисах и удалённо.
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