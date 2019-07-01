Экономика
Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгодаГазета.Ru 11:21
Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Данные рейтинга были взяты на основании акционных цен компаний, где миллиардеры обладают долями.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ru08:54
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Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Политика
Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
Обновлено в 06:47
Футбол
Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта
Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
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Теннис
Медведев выиграл у Лоренци и прошёл во второй круг Уимблдона
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Наука
Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека
Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Футбол
Корян стал полноценным игроком «Химок»
Напомним, что в прошлом сезоне Корян принадлежал «Локомотиву» и выступал за «Химки» на правах аренды.
Обновлено в 14:53
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Экономика
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
Обновлено в 09:47
Политика
«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе
Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Общество
Мексиканский город завалило градом
Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ
Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика
Грузия сменит посла на Украине
Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37