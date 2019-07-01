Экономика

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгодаГазета.Ru 11:21

Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Данные рейтинга были взяты на основании акционных цен компаний, где миллиардеры обладают долями.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index
, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.
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СМИ: Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37,6 млрд

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Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

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Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Lenta.ru08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
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В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
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Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
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Обновлено в 10:29
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ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
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Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

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Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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Обновлено в 10:14
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Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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Происшествия

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12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
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Netflix опубликовал первые кадры «Ведьмака»

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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
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Посещение Венеции станет платным

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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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