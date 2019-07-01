с чего всё началось

Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Данные рейтинга были взяты на основании акционных цен компаний, где миллиардеры обладают долями.

Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгода

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