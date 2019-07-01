Экономика
Миллиардеры России озолотились почти на $38 млрд за полгодаГазета.Ru 11:21
Общее финансовое состояние наиболее богатых и влиятельных людей из России увеличилось почти на $38 млрд за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Данные рейтинга были взяты на основании акционных цен компаний, где миллиардеры обладают долями.
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с чего всё началось
С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста.Lenta.ru08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Происшествия
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Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
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В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
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В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
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В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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Украина изменила планы учений с США из-за России
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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
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Посещение Венеции станет платным
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