с чего всё началось

Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом он сказал в интервью "Стране.ua".

Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд

Общество Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.

Происшествия В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.

Космос «Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321 Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».

Происшествия Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали.

Шоу-бизнес Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи Мама Тимати исключила Алену Шишкову из членов семьи Симона Юнусова считает, что экс-возлюбленная ее сына не умеет работать над отношениями.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Культура Netflix анонсировал сериал с Элвисом Пресли в роли шпиона Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал о музыканте Элвисе Пресли Agent King. Автором сценария станет Майк Арнольд.

Космос NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar Probe NASA получило первые снимки, сделанные с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe.

Хоккей Шипачев: в раздевалке СКА Кагарлицкому нужно не выживать, а наслаждаться Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий в раздевалке петербургского хоккейного клуба должен наслаждаться, а не выживать, заявил его бывший одноклубник по московскому "Динамо" Вадим Шипачев.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Происшествия На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Путешествия Почему в России не развита система «all inclusive» Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Политика «Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами "Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.

Авто Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.