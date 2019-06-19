Экономика
Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мираГазета.Ru 10:06
Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg. Он присоединился к основателю Amazon Джеффу Безосу и создателю компании Microsoft Биллу Гейтсу, чье состояние оценивается в не менее $ 100 млрд.
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