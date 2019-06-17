Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС 09:35

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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Аукционный дом Sotheby’s продадут

RT на русском10:16

Аукционный дом Sotheby’s продают израильскому миллиардеру

Газета.Ru09:57

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

ТАСС09:35

Sotheby’s продан за 3,7 миллиарда долларов

Вести.Ru09:53

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Интерфакс09:43

Французский миллиардер покупает аукционный дом Sotheby’s за 3,7 млрд долларов

Говорит Москва09:54

Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

РБК09:24
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Экономика

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