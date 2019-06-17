Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрдИнтерфакс вчера в 09:43
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О подписании соглашения о сделке сообщила пресс-служба Sotheby's. Покупателем станет компания Драи BidFair USA.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
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