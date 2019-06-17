Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрдИнтерфакс 09:43
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О подписании соглашения о сделке сообщила пресс-служба Sotheby's. Покупателем станет компания Драи BidFair USA.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
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