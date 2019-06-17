Экономика

Миллиардер Патрик Драи приобрел аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрдInc.Russia вчера в 12:18

Фото: iStock Компания BidFair USA, которой владеет предприниматель и коллекционер Патрик Драи, приобрела старейший аукционный дом Sotheby’s. Драи заплатит $57 за бумагу, что на 61% дороже цены акций компании на закрытии торгов в пятницу 14 июня.
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Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

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