Экономика
Миллиардер Патрик Драи приобрел аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрдInc.Russia вчера в 12:18
Фото: iStock Компания BidFair USA, которой владеет предприниматель и коллекционер Патрик Драи, приобрела старейший аукционный дом Sotheby’s. Драи заплатит $57 за бумагу, что на 61% дороже цены акций компании на закрытии торгов в пятницу 14 июня.
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Экономика
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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