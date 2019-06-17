Экономика
Миллиардер Патрик Драи приобрел аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрдInc.Russia вчера в 12:18
Фото: iStock Компания BidFair USA, которой владеет предприниматель и коллекционер Патрик Драи, приобрела старейший аукционный дом Sotheby’s. Драи заплатит $57 за бумагу, что на 61% дороже цены акций компании на закрытии торгов в пятницу 14 июня.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана
Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
Большинство россиянок (71 процент) верят в способность мужчин ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Футбол
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Политика
Зеленский: Я скажу Путину, что Крым принадлежит Украине
Название статьи, вышедшей на страницах Bild после интервью с Зеленским, выглядит следующим образом: «Я скажу Путину: Крым принадлежит Украине».
Обновлено в 01:59
Политика
В Кремле указали на сходство позиций Зеленского и Порошенко
В Кремле внимательно следят за риторикой президента Украины Владимира Зеленского и отмечают, что его позиция становится все более похожей на позицию бывшего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Lada занимает первую строчку по запросам в Google
Недавно проведённые исследования показали, что лидирующие позиции по запросам в поисковиках у россиян уверенно держит автомобиль марки Lada.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года
Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
Обновлено в 00:05
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном
Японская компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng, с 2012 года занимающиеся выпуском автомобилей под маркой Venucia, обновили кроссовер Venucia T90.
Обновлено в 05:39
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Xiaomi начала продавать телевизоры в России
Обновлено в 05:39
Политика
«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен
ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, умерший от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронен во вторник в восточной части Каира.
Обновлено в 04:02
Игры
Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать
Знаете, это одна из моих главных задач: я хочу встряхнуть игроков так, чтобы они чувствовали всё как можно острее.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25