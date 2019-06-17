Экономика
Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’sВедомости 10:02
Компания BidFair USA, принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи, купила аукционный дом Sotheby’s, сообщается в пресс-релизе последнего. BidFair USA заплатит $57 за акцию, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже.
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
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Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
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Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
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Обновлено в 10:16
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Франческо Тотти: «В „Роме“ ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать»
Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора.
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Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград
Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
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Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Шоу-бизнес
Собчак возмутило ее фото с Богомоловым
Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.
Обновлено в 17:10
Общество
Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»
Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
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Обновлено в 17:52
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено в 19:51
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Политика
Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.
Обновлено в 18:32
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Как сообщает RT со ссылкой на Минздрав России, самые высокие показатели распространенности раковых заболеваний по итогам прошлого года зафиксированы в Курской области (3331,1 случая на 100 тыс. населения), Республике Мордовия (3292,1 случая на 100 тыс. населения), в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
Обновлено в 03:21
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено в 20:05
Общество
Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты
В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено в 21:04