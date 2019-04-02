Миллиардер Мордашов купит крупную долю в сети гипермаркетов «Лента»БИЗНЕС Online 03:12

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

Сумму сделки оценивают в $ 728,9 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ретейлера и пресс-релиз «Севергрупп». Компания Мордашова «Севергрупп» выкупит доли у крупнейших акционеров «Ленты» — TPG Group (34,44%) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%).

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Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

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Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

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Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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