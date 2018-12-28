Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголяРБК05:02
Мищенко, которого суд признал соучастником этих преступлений, получил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Сам Михальченко в ноябре 2017 года свою вину признал частично.
РБК05:02
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Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Обновлено в 05:51
Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной
На севере Крыма завершились работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Обновлено в 05:02
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
СМИ сообщили о первом полете модернизированного ТУ-22М3М
Бомбардировщик вылетел с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани.
Обновлено в 06:25
Общество
Самарский министр посоветовала малоимущим семьям завести огород
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовавшая женщинам разводить огороды, чтобы прокормить детей, извинилась за свои слова.
Обновлено в 06:25
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Раде рассказали о фатальной ошибке Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, какую фатальную ошибку допустил президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко
В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено в 05:08
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска
Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:01
Политика
В Кремле отреагировали на публикацию данных журналистов BBC
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к ответной публикации данных журналистов британского BBC.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в курдский город Манбидж
Как 28 декабря передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба сирийской армии, в городе поднят государственный флаг.
Обновлено в 04:41
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Политика
Песков отказался называть украинских моряков «военнопленными»
Говоря о задержанных российскими пограничниками украинских моряках, не следует называть их военнопленными, поскольку речь в данном случае идет о фигурантах уголовного дела о нарушении госграницы РФ.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма
Для переплавки в ступени главного храма Вооруженных сил в Кубинке не будут использованы трофеи вермахта, имеющие историческую ценность или хранящиеся в музеях, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин перед Новым годом пожелал стойкости арестованному Кочаряну
В сообщении, размещенном на странице в сети Facebook, отмечается, что Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено вчера в 20:58
Общество
У родственников вице-мэра Москвы нашли пентхаусы на 1,5 млрд рублей
Как выяснила «Медуза», рыночная стоимость недвижимости составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Apple запатентовала гибкий смартфон
Обновлено в 03:24