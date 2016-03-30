Мищенко, которого суд признал соучастником этих преступлений, получил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Сам Михальченко в ноябре 2017 года свою вину признал частично.

Политика Политика В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Политика Политика Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет По данным летчиков, полет прошел в штатном режиме, оборудование отработало без замечаний.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».

Политика Политика Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков».

Политика Политика Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган прокомментировал переход Манбиджа под контроль Дамаска Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.

Происшествия Происшествия На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля» Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».

Политика Политика Путин и Совбез России позитивно оценили ход урегулирования в Сирии «На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования», — цитирует Пескова ТАСС.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Происшествия Происшествия Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).

Общество Общество Названы самые востребованные профессии в 2019 году

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Экономика Экономика Счетная палата выявила недостатки в работе Росалкогольрегулирования Счетная палата (СП) проверила использование средств, которые были направлены на контроль за оборотом и производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и выяснила, что Росалкогольрегулирование выполняет эти функции недостаточно эффективно.

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Президент самопровозглашенного Косово подписал законы о создании армии

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Армия и оружие Армия и оружие Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Общество Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного», об этом пишет "Медуза".

Технологии Технологии В США произошел массовый сбой интернета В ряде штатов США зафиксированы массовые отключения телефонной связи и интернета, доступ к которому предоставлялся одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, сообщает Associated Press.

Политика Политика На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.

Гаджеты Гаджеты Компания Apple запатентовала гибкий смартфон

Общество Общество «Советское шампанское» признали худшим В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Космос Космос Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.