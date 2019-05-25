Футбол
Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»Sport24.ru 03:47
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times. Сделка, которая оценивается в 150 млн долларов, может быть официально подтверждена в понедельник.
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