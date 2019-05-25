Футбол
Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»Sport24.ru 03:47
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times. Сделка, которая оценивается в 150 млн долларов, может быть официально подтверждена в понедельник.
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Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»
Обновлено в 04:05
Общество
Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику
Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Таганроге загорелся кожевенный завод
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено 23 мая в 14:59
Авто
Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже
Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже.
Обновлено вчера в 08:20
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Космос
SpaceX вывела на орбиту первые спутники для глобального интернета
На страничке SpaceX в Twitter говорится, что спутники Starlink были выведены в космос ракета-носителем Falcon 9. Отметим, что проект системы околоземных спутников Starlink, который разрабатывает SpaceX, должен обеспечить население Земли недорогим широкополосным доступом в интернет.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул
Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика
Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным
Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Технологии
В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»
Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Украина получила от США два контрбатарейных радара
Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
Обновлено в 05:17
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41