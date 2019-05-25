Футбол

Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»Sport24.ru 03:47

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times. Сделка, которая оценивается в 150 млн долларов, может быть официально подтверждена в понедельник.
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СМИ: «Фиорентину» приобретет американский миллиардер

Матч ТВ04:32

Американский миллиардер, болеющий за «Ювентус», купит «Фиорентину»

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СМИ: «Фиорентину» приобретет американский миллиардер

Sportbox.RU04:33

Американский миллиардер близок к покупке «Фиорентины» за $ 150 млн

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«Фиорентину» приобрел американский миллиардер

Советский спорт04:07

Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины»

Sport24.ru03:47

Американский миллиардер Коммиссо приобретет «Фиорентину» за 150 млн долларов

Sports.ru05:10
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Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже.
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В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
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Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул

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СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
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Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
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Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным

Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Технологии

В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»

Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

Украина получила от США два контрбатарейных радара

Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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Rocco B. Commisso
Итальянский бизнесмен
Italian American billionaire businessman, and the Founder, Chairman and CEO of Mediacom, the 5th largest cable television company in the United States. He previously worked for companies including Cablevision, the Royal Bank of Canada, and Chase Manhattan Bank. Since 2017, Commisso has been the owner and chairman of the New York Cosmos.
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