Происшествия

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьмиКоммерсантъ 00:07

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times. Миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.
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NYT: в США задержали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

ТАССвчера в 23:11

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации

Эхо Москвы06:00

СМИ: в США арестовали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

РИА Новости01:27

СМИ: В США задержали миллиардера по обвинению в торговле людьми

RT на русском00:15

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Коммерсантъ00:07

В США задержали миллиардера Джеффри Эпштейна

РБКвчера в 23:41

Друг Трампа и Клинтона: миллиардер задержан за торговлю детьми

Газета.Ru06:35
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В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
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Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

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Обновлено в 07:15
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Футбол

Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

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В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
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Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
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Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

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Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
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Политика

Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Политика

МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером

Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию.
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Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
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Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

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Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

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Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

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Лена Миро осудила мать Бузовой за воспитание дочери

Девушка едко высказалась, что если Бузова-старшая и заслуживает титул, то «перемать года».
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