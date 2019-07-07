Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьмиКоммерсантъ 00:07
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times. Миллиардер предстанет перед федеральным судом Манхэттена 8 июля.
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Обновлено в 06:17
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Политика
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