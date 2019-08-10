Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центреИзвестия 10:01

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в исправительном центре США. Об этом 10 августа сообщает NBC News. По данным телеканала, Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

У генпрокурора США возникли «серьезные вопросы» после смерти Эпштейна

РИА Новости13:04

WSJ: ФБР занялось расследованием обстоятельств самоубийства финансиста Эпштейна

ТАСС12:03

Обвинявшийся в секс-преступлениях американский финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Коммерсантъ09:42

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

РБК10:23

Фигурант секс-скандала миллиардер Эпштейн покончил с собой в США

Интерфакс10:19

Мультимиллионер Джеффри Эпштейн покончил с собой в камере

Газета.Ru10:59

ФБР расследует смерть Эпштейна

RT на русском12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Футбол

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»

Состоялись три матча 7-го тура ФНЛ. «Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета.
Обновлено в 11:55
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество

Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях

Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Религия

РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов

Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты

После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика

Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:59
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Технологии

Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех

Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы

Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
Обновлено в 07:35
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Хоккей

Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Политика

На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог

Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 12:07
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Кино

Во Владивостоке начинается уличный фестиваль короткометражных фильмов

Обновлено в 02:24
Происшествия

Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области

Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 15:49
Общество

Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика

Оппозиционеры подрались на митинге в Москве из-за украинского флага

10 августа на проспекте академика Сахарова прошел митинг, в ходе которого несколько участников акции подрались из-за украинского флага, видео опубликовано на Youtube.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Видео: байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч

В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02
ещё по теме
Джеффри Эпштейн
Американский бизнесмен
Американский финансист, филантроп и зарегистрированный сексуальный преступник. Начал карьеру в области финансов в инвестиционном банке Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co. В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное