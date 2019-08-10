Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центреИзвестия 10:01
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в исправительном центре США. Об этом 10 августа сообщает NBC News. По данным телеканала, Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка.
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Состоялись три матча 7-го тура ФНЛ. «Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета.
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Обновлено 08 августа в 07:47
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
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Обновлено в 12:38
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
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Происшествия
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Обновлено в 11:59
Политика
Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:59
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы
Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
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Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
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Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
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Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
Оппозиционеры подрались на митинге в Москве из-за украинского флага
10 августа на проспекте академика Сахарова прошел митинг, в ходе которого несколько участников акции подрались из-за украинского флага, видео опубликовано на Youtube.
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Происшествия
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В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02